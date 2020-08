Wolontariat na rzecz ośrodków pomocy na Śląsku

Powołanie do życia w 2019 roku Fundacji Castorama spięło jedną klamrą wszystkie dotychczasowe działania firmy w obszarze pomocy charytatywnej. Aby jeszcze celniej i szerzej wspierać społeczności lokalne, Fundacja postanowiła wykorzystać efekt skali. Jako partner dla wielu mniejszych organizacji pomocowych może angażować się w lokalne inicjatywy i być jeszcze bliżej osób najbardziej potrzebujących.

- Oprócz wsparcia finansowego wprowadziliśmy program wolontariatu pracowniczego. Zachęcamy do aktywnego udziały we wszystkich akcjach finansowanych przez Fundację. Każdy pracownik w ramach swojego czasu pracy może poświęcić 24 godziny w roku na pomoc w dowolnym przedsięwzięciu charytatywnym. Jesteśmy też otwarci na inicjatywy pracownicze. Efekt skali jest oczywisty i imponujący, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że mówimy o potencjale ponad 12 tys. osób w całym kraju - mówi Paweł Świętochowski z Fundacji Castorama.

Projekt zgłoszony przez sklep Castorama Bielsko-Biała

Wyzwaniem przed jakim stanęła Fundacja na Śląsku była pomoc w przeprowadzeniu prac remontowych w Ośrodku Psychoterapeutycznym „Dom Błękitnego Krzyża im. Matki Ewy” w Pszczynie. To placówka, w której na co dzień mieszka 20 osób, a w ramach terapii dziennej z pomocy korzysta od 50 do 100 osób. Prace rozpoczęły się na początku roku, jednak ze względu na obecną sytuację epidemiczną trwały dłużej niż było to planowane, a same prace wykonywali w ramach resocjalizacji i przyuczenia do zawodu, podopieczni ośrodka. W obiekcie wyremontowane zostały łazienka i sala terapeutyczna, wymieniono także piec.

- Mieliście Państwo bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia nie tylko podopiecznych naszego ośrodka, ale również na jakość życia okolicznych mieszkańców a wiąże się to ściśle z wymianą pieca węglowego na nowy gazowy. To taki najbardziej spektakularny udział Państwa w naszych przedsięwzięciach z racji tego też, że staliśmy się dzięki temu ekologiczni i przyjaźni środowisku – dziękowała Fundacji koordynatorka prac remontowych Agnieszka Sady, z Ośrodka Psychoprofilaktyki Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż.

Projekt zgłoszony przez sklep Castorama Sosnowiec

Zgodnie z życzeniem i wolą pracowników Castorama Sosnowiec, Fundacja pomogła Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrowie Górniczej. Ośrodek pilnie potrzebował przede wszystkim remontu łazienki i wykonania prac elektrycznych.

- Do wyboru tego projektu w dużej mierze przekonało nas to, że w projekcie wykonanym dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej mogliśmy pomóc większej liczbie dzieci. Z łazienki korzystało 11-cioro dzieci w wieku szkolnym, a jej stan nie spełniał żadnych norm – była wadliwa instalacja elektryczna i sporo problemów z kanalizacją. Dzieci korzystały z łazienki, która znajdowała się w piwnicy, a jej stan był opłakany podobnie jak tej, którą mieliśmy wyremontować – mówi Agnieszka Wlazeł, Asystentka Handlowa w sklepie Castorama Sosnowiec.

Do pomocy w projekcie zgłosiło się wielu chętnych, spośród których wybrano 16 pracowników, posiadających największe doświadczenie. Wszyscy pracowali w ramach wolontariatu. Przeprowadzono kapitalny remont łazienki. Prace rozpoczęły się w grudniu, a zakończyły w lutym. Wyburzono ściany, skuto kafelki i usunięto sanitariaty. Następnie zamontowano instalację wodno-kanalizacyjną, poprawiono elektrykę i wymieniono okna z ościeżnicami. Na koniec pozostało podwieszenie sufitów i wygładzenie ścian oraz montaż armatury.

- Przez cały czas remontu mieliśmy na uwadze dobro dzieci. Nasza ekipa pracowała w godzinach od 8.00 – 15.00, tak aby nie przeszkadzać w momencie, kiedy dzieciaki wracają do domu i chcą zjeść obiad, odrobić lekcje, wypocząć. Nasi Koledzy ze sklepu włożyli w ten remont dużo pracy, ale również serca. Satysfakcją było dla nich stworzenie dzieciom bezpiecznego, komfortowego miejsca. Wszyscy podchodzili do sprawy obowiązkowo, często podsuwali nowe rozwiązania. Bez tej super ekipy naszych fachowców przeprowadzenie remontu byłoby niemożliwe. Pragniemy również podziękować Fundacji za pomoc i wsparcie w kwestiach formalnych – powiedziała Agnieszka.

Nic nie zastąpi uśmiechu dziecka i właśnie tym podziękowali wolontariuszom Castoramy, podopieczni placówki. Jak powiedział jedna z wychowawczyń Pani Kasia - gdy dzieci pierwszy raz weszły do łazienki to stwierdziły, że czują się jak w hotelu. Ich radość i uśmiechy na ustach są bezcenne.

Kto i w jaki sposób może zgłosić się do Fundacji. Prośby o pomoc dla swoich podopiecznych mogą zgłaszać wszystkie organizacje charytatywne, chcące pomagać w poprawie warunków życia osób. Formularz dostępny jest na stronie www.castorama.pl w zakładce Fundacji. Działania Fundacji wpisują się w misję Castoramy – wspierania lokalnych społeczności, inspirowania do zmian domów na bardziej przyjazne nam i środowisku.